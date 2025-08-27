Idoso de 71 anos é preso após entregar bilhete anunciando assalto em agência bancária na Inglaterra

Um idoso de 71 anos foi preso pela segunda vez em Sussex, na Inglaterra, após entregar um bilhete aos funcionários de uma agência bancária exigindo que eles lhe dessem dinheiro. No entanto, os atendentes da agência não entenderam a letra ilegível do homem. Alan Slattery havia sido preso pelo mesmo crime em 2023, executado na mesma agência. O bilhete dizia "me passe as notas de 10 e 20". Os funcionários chamaram a polícia ao notar algo errado. Alan foi localizado, confessou o crime, e recebeu uma nova sentença de dois anos e oito meses de prisão. Ele chegou a cumprir pena pelo crime em 2023, mas voltou a cometê-lo logo após sair da reclusão.



