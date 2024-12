Idoso de 94 anos é assaltado após mulher pedir dinheiro para ele no interior paulista

O idoso Mário, de 94 anos, foi assaltado após ofertar dinheiro para uma mulher que pedia ajuda em uma rua de Lins, no interior paulista. Ele saía de uma casa lotérica quando uma mulher com deficiência o abordou. Chorando, ela pediu dinheiro e Mário decidiu dar R$ 5. A suspeita percebeu que o idoso tinha mais dinheiro no bolso, foi atrás dele e o puxou com tanta força, que ele caiu no chão. A vítima teve ferimentos sérios pelo corpo e a suspeita fugiu correndo. Nas redes sociais, as pessoas relataram que ela já usou a mesma tática em outros crimes.