Idoso de Alagoas viraliza ao 'xingar' câmera de segurança

Em Maravilha, Alagoas, o aposentado Américo, de 88 anos, se surpreendeu com o movimento da câmera de vigilância e ao perceber que está sendo monitorado começou a discutir com o aparelho. O flagrante causou muitos risos no dono da residência, que imediatamente enviou as imagens para a família do idoso. Por causa do sensor de presença da câmera, cada vez que o idoso se movimentava e percebia que o aparelho virava em sua direção, ficava ainda mais intrigado. Ele chega a xingar a câmera de “safada", "fuxiqueirinha" e "boba”.



