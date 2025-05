Idoso é atropelado e morto a caminho do trabalho por motorista embriagado em São Paulo

O motociclista Percival Moreira, de 67 anos, foi atropelado e morto por um motorista com sinais de embriaguez em Pirituba, zona norte de São Paulo, a caminho do trabalho. Percival trabalhava como motorista de caminhão em uma empresa de reciclagem. A vítima chegou a ser resgatada e passou por cirurgia, mas não resistiu e morreu no hospital. O motorista do carro foi identificado como Wagner Luis, de 59 anos. Ele não foi preso. Depois de se negar a fazer o teste do bafômetro, ele compareceu à delegacia com uma advogada e foi liberado. A família da vítima espera que o causador do acidente seja condenado por homicídio doloso.



