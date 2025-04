Idoso é preso suspeito de ter causado desabamento que matou bebê em SP

Um idoso de 73 anos foi preso após provocar propositalmente o desabamento de uma casa, que resultou na morte de sua bisneta, Maitê Alice, de apenas 4 meses. Dono do imóvel, ele teria iniciado o incêndio durante uma discussão sobre o aluguel com os inquilinos, que são seus parentes, segundo a Secretaria de Segurança Pública. O homem, avô de Juliana Ferreira — mãe da criança — sofreu queimaduras em 70% do corpo e está internado sob escolta policial no Hospital da Brasilândia. Juliana e sua outra filha, Manuela, de 12 anos, também ficaram feridas.



