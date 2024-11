Idoso que foi baleado na porta de prédio em SP era conhecido por denunciar políticos

O empresário José Gonzaga Moreira, de 80 anos, morreu após ser baleado por um homem na frente do prédio onde morava em Santana, na zona norte de São Paulo. O autor dos disparos havia entrado no condomínio com a autorização da vítima, mas no momento de ir embora, sacou a arma e atirou. O empresário, também conhecido como ‘Zé do Ouro’, é natural de Correntes, em Pernambuco, e frequentemente fazia denúncias contra políticos influentes. A polícia acredita que o suspeito seja de outro estado. Ele e um comparsa, que ajudou na fuga, ainda não foram identificados.