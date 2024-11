INCA classifica como falsa a fala de médica que negou existência do câncer de mama

A médica ginecologista Lana Almeida chamou atenção ao negar a existência do câncer de mama em um vídeo publicados nas redes sociais. Na publicação ela pede que as pessoas ‘esqueçam o Outubro Rosa e a mamografia’. A médica tem registro ativo no Conselho Regional de Medicina do Pará, que informou que apura o caso. O Instituto Nacional do Câncer (INCA), classificou a fala dela como falsa e que o câncer de mama é o mais frequente entre as mulheres brasileiras. A médica foi procurada, mas um atendente da clínica dela informou que ela não teria nada a declarar.