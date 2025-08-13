Incêndio atinge fábrica de fraldas em Goiás e mobiliza bombeiros para conter avanço do fogo
Não há registro de vítimas até o momento
Um incêndio atingiu e destruiu totalmente uma fábrica de fraldas em Goiás. Os bombeiros trabalham no local com ajuda de caminhões pipa para controlar o fogo e impedir que ele se alastre para a fábrica vizinha, de fertilizantes, onde há material combustível. Muitas pessoas estavam trabalhando nas fábricas no momento do incêndio, mas ainda não há registros de vítimas.
