Incêndio atinge fábrica de fraldas em Goiás e mobiliza bombeiros para conter avanço do fogo

Um incêndio atingiu e destruiu totalmente uma fábrica de fraldas em Goiás. Os bombeiros trabalham no local com ajuda de caminhões pipa para controlar o fogo e impedir que ele se alastre para a fábrica vizinha, de fertilizantes, onde há material combustível. Muitas pessoas estavam trabalhando nas fábricas no momento do incêndio, mas ainda não há registros de vítimas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!