Incêndio atinge galpão de recicláveis ao lado de escola na Mooca, zona leste de São Paulo

Segundo a capitã responsável do Corpo de Bombeiros, não há informações de vítimas até o momento; os bombeiros evacuam os edifícios ao redor

Balanço Geral

Um incêndio atingiu um galpão de materiais recicláveis ao lado de uma escola na região da Mooca, zona leste de São Paulo, no início da tarde desta segunda-feira (25). A bombeira capitã Karoline, agente responsável pelas equipes que mantêm o controle da situação, conversou por telefone com o Balanço Geral. Segundo ela, não há informações de vítimas até o momento. Os bombeiros evacuam os edifícios ao redor para evitar danos colaterais a vítimas em decorrência da fumaça.

