Incêndio de grandes proporções atinge cobertura de prédio em construção no centro de SP

Um incêndio de grandes proporções atingiu a cobertura de um prédio em construção na região de Santa Cecília, no centro de São Paulo. Informações preliminares apontam que o fogo pode ter começado por um curto-circuito. Seis viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater as chamas. Um operário foi flagrado pelo helicóptero da RECORD nas proximidades do local.



