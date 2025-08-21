Incêndio de grandes proporções atinge cobertura de prédio em construção no centro de SP
Um operário foi flagrado pelo helicóptero da RECORD nas proximidades do local
Um incêndio de grandes proporções atingiu a cobertura de um prédio em construção na região de Santa Cecília, no centro de São Paulo. Informações preliminares apontam que o fogo pode ter começado por um curto-circuito. Seis viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para combater as chamas. Um operário foi flagrado pelo helicóptero da RECORD nas proximidades do local.
