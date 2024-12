Incêndio de grandes proporções atinge indústria em São Bernardo do Campo

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma indústria em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, nesta quinta (5). O Corpo de Bombeiros foi acionado e trabalha no combate às chamas. No momento, ainda não há informações sobre vítimas. A presença de tambores, que podem conter material inflamável, no interior da estrutura chamou a atenção. Por conta das chamas, parte do telhado da estrutura desabou.