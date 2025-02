Incêndio de grandes proporções devasta obra em construção no Rio; bombeiros tentam conter as chamas

No Rio de Janeiro, um incêndio de grandes proporções devastou o que parecia ser uma obra de construção. Os bombeiros, que chegaram rapidamente ao local, enfrentaram chamas intensas que destruíram a estrutura. Havia preocupação com a proximidade de outras residências e a influência dos ventos, que poderiam propagar o fogo. Para combater as chamas, eles utilizaram quatro mangueiras e jogaram água em edifícios adjacentes, com a intenção de resfriar as paredes e evitar novos focos de incêndio.



