Influenciadora é agredida pela ex-sogra com apoio do ex-marido na zona oeste de SP

Vanessa Cunha, uma influenciadora com 700 mil seguidores nas redes sociais, foi agredida pelo ex-marido Rafael e pela ex-sogra no saguão de seu apartamento na zona oeste de São Paulo. O incidente começou após uma discussão sobre a visita do pai à filha do casal. Vanessa relatou que Rafael a segurou enquanto a mãe dele a agredia. A influenciadora procurou a polícia e realizou exame de corpo de delito.



