Influenciadora é presa por esquema criminoso e lista de execução de autoridades

Uma influenciadora de internet foi presa suspeita de liderar um grupo criminoso de jogos ilegais. Tainá Souza levava uma vida luxuosa e escondia uma “lista de execução” no celular, com nomes de autoridades que, segundo a polícia, ela planejava eliminar. Tainá já tinha antecedentes criminais, como furto e maus-tratos a animais. As investigações continuam para capturar outros envolvidos na organização.



