Influenciadora faz manobra correta e consegue salvar filho de 8 meses que estava engasgado

A influenciadora digital Bia Napolitano conseguiu fazer a manobra correta e salvar o seu filho, Domenico, de 8 meses, depois de ele ter engasgado com a comida. A situação foi gravada pelo circuito interno da casa. O movimento que salvou a criança é conhecido como a ‘Manobra de Heimlich’, técnica usada para liberar as vias aéreas e retirar o corpo estranho que impede a entrada e saída de ar. Poucos segundos após a manobra, a criança voltou a respirar e chorar. Confira na reportagem.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!