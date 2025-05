Influenciadoras causam polêmica ao mostrarem rotina cuidando de bonecos como se fossem filhos

O fenômeno dos bebês reborn, bonecos incrivelmente realistas que imitam recém-nascidos, tem se tornado um tópico de discussão entre pessoas que cuidam deles como se fossem filhos. Algumas delas relatam uma rotina maternal completa, enquanto outras veem os bonecos como um hobby ou terapia. "É como se fosse uma terapia para mim", diz Emily Vedolin, uma fabricante desses bonecos. Além disso, os bebês reborn são usados em terapias para idosos com demência, trazendo conforto e diminuindo a ansiedade. Porém, o custo desses bonecos pode chegar a R$ 5 mil, alimentando um mercado especializado e gerando debates sobre sua utilização. Influenciadoras nas redes sociais compartilham suas experiências, destacando tanto os aspectos positivos quanto as controvérsias envolvidas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!