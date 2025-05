Integrante de facção criminosa é preso em operação da polícia em SP

Um homem suspeito de envolvimento com uma das maiores facções criminosas de São Paulo foi preso na manhã desta quinta-feira (22). A prisão ocorreu durante uma operação da polícia para capturar o criminoso, que estava foragido. A ação contou com dezenas de policiais e viaturas que partiram do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) em busca do suspeito.



