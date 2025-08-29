Investigação revela que PCC tem usinas, terminal portuário e mais de 2,5 mil postos de gasolina

A Polícia Federal conduz uma investigação sobre esquemas de postos de gasolina e movimentações financeiras do Primeiro Comando da Capital (PCC), a maior facção criminosa do país. Os agentes descobriram movimentações de R$ 52 bilhões para a facção, ligados diretamente ao setor de distribuição de combustíveis. As investigações revelaram à polícia um terminal portuário, 4 usinas de álcool, 1,6 mil caminhões e mais de 100 imóveis pelo país ligados ao PCC.



