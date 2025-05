Investigações mostram que espiões russos estavam escondidos em missão no Brasil

A Polícia Federal, com apoio da CIA e de serviços de inteligência europeus, desmascarou pelo menos nove espiões russos que atuavam no Brasil utilizando documentos falsos para assumir identidades brasileiras. Os agentes abriam empresas, faziam amizades e falavam português sem sotaque para se camuflar como cidadãos locais. O caso mais notório é o de Sergey Cherkasov, que viveu por mais de dez anos como Victor Ferreira. Ele foi preso em 2022 ao tentar entrar na Holanda e é acusado de tentar acessar informações sensíveis do Tribunal Penal Internacional. A chamada Operação Leste, deflagrada após o início da guerra entre Ucrânia e Rússia, destacou o Brasil como ponto estratégico para a espionagem, principalmente pela facilidade de obtenção de documentos falsos e pela diversidade genética da população. As investigações também levantam suspeitas de uma rede com possíveis ramificações dentro do próprio governo brasileiro.



