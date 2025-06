Irã lança mísseis contra Israel em retaliação; três pessoas morrem e dezenas ficam feridas

O Irã lançou mísseis contra Israel, deixando três mortos e dezenas de feridos. Já Israel afirmou ter destruído 40 sistemas de defesa iranianos, o que ampliaria a liberdade de atuação de seus caças no espaço aéreo do país. O governo iraniano também emitiu um alerta: caso Estados Unidos, França ou Reino Unido intervenham no conflito, suas bases na região poderão ser alvo de ataques. Um brasileiro, que está em Israel, gravou um vídeo mostrando o momento em que mísseis iranianos são interceptados pelas forças de defesa israelense.



