Irmão de Vitória diz que prisão de Maicol é um 'alívio' e fala sobre sua relação com Daniel

Heverton Alves, irmão de Vitória, e Giulia Oliveira, cunhada da jovem, falaram sobre o crime que chocou o país. Heverton disse que a prisão de Maicol é um ‘alívio’ e comentou sobre sua relação com Daniel, um dos suspeitos de envolvimento no crime. ‘Era como se fosse meu irmão mais velho’, afirmou. Para Heverton, Daniel não participou do crime. Ele ainda falou sobre Gustavo Lira, ex-namorado de Vitória: ‘Ele é uma peça que a gente tem que dar uma investigada’.



