‘Eu sou inocente', se emociona Daniel, suspeito de envolvimento no caso Vitória

O Balanço Geral falou com Daniel Lucas Pereira, um dos averiguados do caso Vitória. Emocionado, o suspeito falou: “Eu sou inocente, não sou culpado”. Daniel falou sobre um vídeo encontrado no celular dele, que seria do trajeto feito por Vitória Regina de Souza, de 17 anos, no dia de seu desaparecimento. Ele alegou que a gravação foi feita em outro local e está sendo acusado injustamente. Daniel participou ativamente nas buscas por Vitória antes de seu corpo ser encontrado. A defesa está ciente das ameaças que o suspeito tem recebido devido ao caso.



