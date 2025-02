Jabuti Vitorioso: animal é encontrado após 10 anos sob piso em Tocantins

Em Itacajá, Tocantins, um pedreiro encontrou um jabuti debaixo do piso de uma casa durante uma reforma. Batizado de Vitorioso, o animal estava coberto de barro e com o casco deformado. Luisa, a moradora, suspeita que ele tenha entrado há cerca de 10 anos, quando a casa foi construída. Especialistas explicam que, embora esses animais sejam resistentes e possam sobreviver sem comida por um tempo, é improvável que um jabuti consiga viver por 10 anos sem acesso a água e alimentos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!