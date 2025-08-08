Jacaré ferido é resgatado em Lagoa Santa (MG) após três dias de tentativas de captura

O jacaré ferido por dois arpões na cidade de Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte (MG), foi resgatado após três dias de tentativas de captura. As autoridades investigam quem feriu o animal. A equipe de resgate imobilizou Alfredo, como ele é conhecido, retirou os dois arpões de seu corpo e, como os ferimentos não eram profundos, ele foi devolvido à natureza sob aplausos da população local.



