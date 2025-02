Jardineiro é atropelado pelo namorado da ex-mulher após briga em bar na Grande São Paulo

O jardineiro Valdir Gomes foi atropelado de propósito pelo atual namorado de sua ex-mulher após uma discussão em um bar de Mairiporã (SP). A vítima diz que o desentendimento não tem relação com o seu passado matrimonial e garante que tem uma boa relação com a ex. Valdir diz que só tentou separar uma briga entre Wagner, o atropelador, e uma terceira pessoa. A polícia investiga o caso como tentativa de homicídio.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!