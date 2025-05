‘Jogo da tampinha’: suspeitos de atrair vítimas para aplicar golpes são presos em São Paulo

A polícia prendeu nove suspeitos de aplicarem o golpe do ‘jogo da tampinha’ em São Paulo. O jogo consiste em descobrir sob qual tampa está a bolinha depois de um frenético embaralho das tampinhas. As vítimas são atraídas pelo volume de golpistas que se reúnem em torno da mesa em que acontece o desafio. Esses golpistas simulam estar ganhando dinheiro com o jogo e comemora as vitórias em voz alta. A polícia conseguiu apreender dois carros, além de dinheiro vivo e maquininhas de cartão, em uma das quais havia mais de R$ 10 mil em transações. Outros três suspeitos que estavam junto conseguiram fugir.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!