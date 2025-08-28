Jovem acusado injustamente por roubo de moto não se apresenta à polícia e prova inocência em SP
Os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão contra Kaique e a vítima o reconheceu como suposto responsável pelo crime
Kaique Tavares dos Santos foi acusado injustamente por um roubo de moto, não se apresentou à polícia e conseguiu provar a própria inocência. No momento em que o crime aconteceu, Kaique estava com a namorada dele em outro local, há cerca de 30 minutos de distância. O caso aconteceu em 20 de dezembro de 2022 no bairro do Jaraguá, zona norte de São Paulo.
O advogado criminalista Ewerton Carvalho, que representou Kaique, explicou ao Balanço Geral que a moto roubada foi encontrada em um estacionamento ao lado da moto de Kaique. Os policiais cumpriram um mandado de busca e apreensão contra Kaique e, no momento do reconhecimento que a vítima fez, ela alegou que o jovem teria sido o responsável pelo crime. Kaique chegou a ser condenado a cinco anos e quatro meses de prisão em regime semiaberto. No entanto, após uma grande briga judicial com a apresentação de álibis, ele provou ser inocente.
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!
Últimas