Jovem acusado injustamente por roubo de moto não se apresenta à polícia e prova inocência em SP

Kaique Tavares dos Santos foi acusado injustamente por um roubo de moto, não se apresentou à polícia e conseguiu provar a própria inocência. No momento em que o crime aconteceu, Kaique estava com a namorada dele em outro local, há cerca de 30 minutos de distância. O caso aconteceu em 20 de dezembro de 2022 no bairro do Jaraguá, zona norte de São Paulo.



