Jovem bailarina desaparecida é reconhecida e levada para a delegacia no Rio de Janeiro

A bailarina Vitória, de 17 anos, foi reconhecida dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro. Ela estava desaparecida há doze dias após sair de casa para ir à escola. Vitória não apareceu na aula de ballet que tinha no final do dia. Joana, a mãe dela, disse que recebeu uma mensagem da filha. Na mensagem, a jovem disse que estava bem, mas que não queria mais ser bailarina. Ela iria voltar para casa, mas queria a vida de uma estudante normal. Joana e Vitória se reencontraram na delegacia. A mãe disse que a adolescente foi manipulada por um jovem de 19 anos.



