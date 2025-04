Jovem com deficiência intelectual some e é encontrada ao lado de homem desconhecido em SP

Na zona norte de São Paulo, Gemily, uma jovem de 20 anos com deficiência intelectual, desapareceu. Câmeras de segurança registraram o momento em que ela subiu na garupa da moto de um desconhecido. A família divulgou sua foto nas redes sociais para ajudar nas buscas. Menos de 24 horas depois, Marcelo, identificado como suspeito, foi encontrado com a jovem e agredido por motociclistas antes da chegada da polícia. Na delegacia, Gemily — que tem dificuldades de comunicação — fez gestos que indicavam ter sofrido agressões nas partes íntimas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!