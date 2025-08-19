Jovem de 12 anos desaparece enquanto família dormia e diz que ‘fugiu de casa’ em São Paulo
A polícia busca pela jovem; a família da adolescente acredita que o namorado dela aliciou Luisa para ir para a casa dele
Uma jovem de 12 anos chamada Luisa Cristina desapareceu enquanto a família dormia e disse que “fugiu de casa”, na zona leste de São Paulo. Em capturas de tela que chegaram até a família, a jovem troca mensagens com conhecidos e diz que está na casa do namorado dela. A família teve acesso a mensagens trocadas em que Luisa afirma que o namorado, mais velho, fornece maconha para ela. A polícia busca pela jovem. A família da adolescente acredita que o namorado dela aliciou Luisa para ir para a casa dele.
