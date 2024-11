Jovem de 21 anos fica prensada entre carro e poste após acidente no interior paulista

A estudante de psicologia Laura Lemes, de 21 anos, ficou prensada entre um carro e um poste após um acidente em São José dos Campos, no interior paulista. Ela conversava com alguns amigos em frente a faculdade onde estuda quando um carro bateu na traseira de outro e ela acabou prensada. Os colegas de Laura se uniram, levantaram o carro e retiram a jovem do local. Ela sofreu cinco fraturas e precisou ficar internada. As despesas médicas foram pagas pela família dela e o motorista que causou o acidente, foi ouvido na delegacia, mas liberado.