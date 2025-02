Jovem de 21 anos sai do trabalho e é encontrada morta em área de mata em Caraguatatuba (SP)

A jovem Laryssa Cristina, de 21 anos, foi assassinada depois de sair do trabalho em Caraguatatuba (SP). Após enviar mensagens à mãe pedindo carona, a mulher decidir ir a pé para casa. Seu corpo foi encontrado com sinais de abuso sexual em um acesso à Rodovia dos Tamoios. Robert, um jovem de 21 anos, foi preso, suspeito de estar envolvido no crime. No entanto, ele nega ter alguma relação com a morte de Laryssa. Segundo ele, os dois se encontraram perto de uma rodoviária e conversaram por mais de uma hora. Depois disso, a mulher teria ido embora. O suspeito teve a prisão temporária decretada por 30 dias e aceitou fornecer material genético para comparar com o que foi encontrado no corpo da jovem.