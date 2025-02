Jovem de 23 anos é baleado e morto após se recusar a entregar celular para bandidos em São Paulo

Vitor Rocha e Silva, um jovem de 23 anos de Uberlândia (MG), foi morto durante um assalto em São Paulo. Ele estava com seu companheiro quando dois homens armados exigiram os celulares e suas senhas. Tentando se defender, Vitor e o companheiro enfrentaram os criminosos, mas um deles atirou, atingindo Vitor no tórax e no antebraço. Ele foi socorrido pelo, mas não resistiu aos ferimentos. A polícia já recuperou um dos celulares roubados e continua investigando o caso.