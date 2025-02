Jovem de 24 anos desaparece depois de pedir dinheiro emprestado para os pais para comer um lanche

Um jovem de 24 anos desapareceu no bairro de Guaianases, na zona leste de SP. Mateus pediu dinheiro emprestado para os pais para comprar um lanche, tomou banho e saiu de casa. Ele não levou celular nem documentos e estava apenas com um cartão de crédito. Depois dele sumir, a mãe de Mateus começou a receber notificações suspeitas no celular. Preocupada, ela divulgou a foto do filho nas redes sociais para tentar encontrar alguma pista. No entanto, começou a receber mensagens com tentativas de golpe.



