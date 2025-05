Jovem de 27 anos é morto a tiros em baile funk em São Paulo

João Victor, de 27 anos, foi assassinado a tiros por um motociclista desconhecido em Pirituba, zona noroeste de São Paulo. Ele estava com um amigo chamado Carlos para entregar um boné vendido pela internet. No caminho, os dois acabaram em uma rua onde acontecia um baile funk. Neste momento, um homem apareceu e disparou nove vezes contra o jovem. A polícia investiga o caso.



