Jovem é encontrado morto após marcar encontro em chácara no interior de SP

Brian Alexander Leslie Rodrigues, de 21 anos, saiu de São Paulo para um encontro com amigos em uma chácara na região de Campinas durante o feriado prolongado de Páscoa. Ele compartilhou a localização com a família, mas perdeu contato após alguns dias. Preocupada, a família foi ao local e, sem encontrá-lo, acionou a polícia.



O corpo de Brian foi encontrado na represa do horto florestal em Sumaré, com sinais de violência e a boca coberta, sugerindo possível silenciamento. A polícia investiga o caso para identificar os responsáveis pelo crime.



