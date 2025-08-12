Jovem é encontrado morto com a cabeça presa na grade da janela da ex-namorada no interior de SP

Um jovem de 21 anos foi encontrado morto com a cabeça presa na grade da janela da casa da ex-namorada, de 17 anos, em Eldorado, no interior de São Paulo. A polícia suspeita que o responsável pela morte seja o atual companheiro da ex-namorada da vítima. Pouco tempo antes da morte, já havia tido desentendimentos entre ambos. A vítima teria rasgado os pneus do carro do suspeito durante uma festa. O suspeito, então, acompanhado de outras pessoas, foi atrás do jovem com uma barra de ferro. A polícia investiga o caso como homicídio. A vítima tinha um filho com a ex-namorada.



