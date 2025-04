Jovem é morto após briga de trânsito em São Bernardo, ABC paulista

Patrick da Silva Brito, de 22 anos, foi morto em São Bernardo do Campo após uma discussão de trânsito. O incidente começou com uma briga entre um homem e uma mulher. Quando o amigo de Patrick, que dirigia, buzinou para pedir passagem, o homem irritado disparou contra o carro, atingindo Patrick, que estava no banco do passageiro. A polícia agora busca o autor do disparo e investigadores procuram por câmeras que possam ter registrado o crime.



