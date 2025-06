Jovem mata cachorra de família de imigrantes em bairro nobre de SP

Uma família de imigrantes teria sido vítima de xenofobia em um bairro nobre de São Paulo. Pai, mãe e duas crianças viviam há dois meses em uma barraca improvisada numa praça nos Jardins. Segundo a mulher, numa tarde, enquanto as crianças brincavam, um homem de patinete se aproximou, e demonstrou estar incomodado com a situação. De acordo com testemunhas, ele ofendeu a família e foi embora. Mais tarde, o rapaz voltou com uma faca e ameaçou a todos. Ele retornou mais uma vez com a arma branca e matou a cachorra da família, que tentou defender a crianças do ataque.



