Jovem peão de rodeio é pisoteado por touro durante apresentação em Hortolândia (SP)

Um jovem peão de rodeio foi pisoteado pelo touro em que montava durante uma apresentação em Hortolândia, no interior de São Paulo. Daniel Alexandre dos Santos, de 20 anos, ficou com o pé preso no estribo e, quando caiu, foi arrastado e pisoteado pelo animal. As arquibancadas do evento estavam lotadas e várias pessoas entraram na arena para ajudar o jovem. Daniel segue internado. A família desaprova o ofício do jovem pelo perigo da atividade, mas ser peão sempre foi o sonho dele.



