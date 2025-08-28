Jovem pula pela janela de carro para tentar recuperar celular roubado em São Paulo
Criminoso jogou o aparelho no chão e fugiu quando percebeu que Artur estava perto dele
Artur Sakovic, de 21 anos, pulou da janela de um carro por aplicativo para correr atrás do ladrão que havia roubado seu celular em São Paulo. O veículo estava parado em um farol no bairro da Liberdade, região central da cidade, quando o assaltante se aproveitou da vítima mexendo no celular no banco de trás do carro com o vidro aberto. Em uma reação arriscada, Artur se jogou pela janela e saiu correndo atrás do criminoso por cerca de 200 metros. Quando o bandido percebeu que o jovem estava muito perto, ele jogou o celular no chão e fugiu.
Um especialista em segurança disse que a atitude de Artur foi muito arriscada, já que o criminoso poderia estar armado. A dica é evitar andar de vidros abertos e mexendo no celular no banco de trás. A cidade de São Paulo registrou quase 170 mil celulares roubados ou furtados em 2024.
