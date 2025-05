Jovem que ficou quatro meses preso por engano é solto após reportagem do Balanço Geral

O entregador Gabriel de Carvalho passou quase quatro meses detido por engano no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, acusado de roubar duas motos. A juíza Miriam Keiko Sanches Macedo o absolveu após ficar comprovado que ele não estava no local onde os crimes ocorreram. Emocionado, Gabriel planeja retomar o trabalho como entregador, desta vez utilizando um carro, e aproveitar mais o convívio com a filha de 9 meses. A família agora busca justiça contra o Estado pelo erro judicial.



