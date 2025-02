Jovem que foi engolido e cuspido por baleia dá detalhes sobre experiência inusitada

O vídeo de um jovem sendo engolido e cuspido por uma baleia-jubarte viralizou nas redes sociais. Adrián Simancas, de 20 anos, passeava de caiaque pelo Canal de Magalhães, no Chile, quando foi abocanhado pelo animal. A cena chamou a atenção de profissionais especialistas em comportamento animal, pois o ser humano não faz parte do cardápio das baleias. Além disso, muitas pessoas pensaram que a gravação se tratava de uma montagem. Adrián deu uma entrevista onde deu mais detalhes da experiência inusitada. Confira!



