Jovem que usava cigarro eletrônico morre por problemas respiratórios no Distrito Federal

A adolescente Bárbara Fernanda, de 15 anos, morreu no Distrito Federal devido a complicações de pneumonia. O uso do cigarro eletrônico por quatro meses pode ter contribuído para sua condição de saúde.



Bárbara sofreu várias paradas cardíacas durante o transporte para o hospital e foi internada em diferentes unidades para tratar a doença. A família procurou ajuda médica após meses de tosse persistente. A venda de cigarros eletrônicos é proibida no Brasil desde 2009 devido aos riscos à saúde. Eles são associados a doenças respiratórias, inflamações e problemas cardiovasculares.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!