Jovem sai do trabalho e desaparece após marcar encontro com mulher no Rio de Janeiro

Vitor Luís dos Santos de Araújo, de 25 anos, desapareceu após marcar um encontro com uma mulher no Rio de Janeiro. O jovem saiu do trabalho por volta da meia-noite e chegou a postar uma foto enquanto aguardava a suposta namorada em um bar. Segundo a família, Vitor não tem vícios. A mãe dele tem recebido trotes com pedidos de dinheiro para um suposto resgate, mas até o momento não há provas de que ele esteja sendo mantido em cativeiro. A polícia, em conjunto com a família, trabalha para descobrir o paradeiro do jovem.



