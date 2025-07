Jovem sul-africana sai para trabalhar em iate de luxo e é assassinada

Paige Bell, jovem sul-africana de 20 anos, foi assassinada dentro de um iate de luxo na Ilha de Harbour, nas Bahamas. Ela trabalhava como comissária de bordo no luxuoso iate Far From It e era conhecida como “Garota de ouro” pelo bom trabalho. No dia 3 de julho, a polícia local foi alertada de um incidente na embarcação. De acordo com os passageiros, Paige teria ficado desparecida por um tempo, até ser encontrada na sala de máquinas seminua e inconsciente, com ferimentos graves no pescoço e nos braços. Ao lado dela estava o mexicano Brigido Muñoz, engenheiro de máquinas. Ele também tinha cortes profundos nos pulsos, o que a polícia entende como uma tentativa de suicídio. Há a suspeita de que a jovem teria sido abusada sexualmente. Brigido nega o crime e vai permanecer preso até o julgamento.



