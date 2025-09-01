Jovem tem celular e moto roubados em momentos diferentes na mesma rua da zona leste de São Paulo

O jovem Isaque Mendonça, de 19 anos, foi vítima de dois roubos na mesma rua em momentos diferentes na Vila Curuçá, na zona leste de São Paulo. Na primeira ocasião, por volta das 6h30, um criminoso armado em uma moto abordou a vítima em um ponto de ônibus e pediu o celular dela. Na segunda ocasião, de madrugada, dois criminosos chegaram a pé, destravaram a moto que estava estacionada do outro lado da rua e saíram com ela. A moto também era de Isaque.



