Jovem tem celular e moto roubados em momentos diferentes na mesma rua da zona leste de São Paulo
A vítima registrou boletins de ocorrência pelos dois crimes; Isaque acredita que os criminosos que furtaram a sua moto, por volta das 5h, o estavam monitorando
O jovem Isaque Mendonça, de 19 anos, foi vítima de dois roubos na mesma rua em momentos diferentes na Vila Curuçá, na zona leste de São Paulo. Na primeira ocasião, por volta das 6h30, um criminoso armado em uma moto abordou a vítima em um ponto de ônibus e pediu o celular dela. Na segunda ocasião, de madrugada, dois criminosos chegaram a pé, destravaram a moto que estava estacionada do outro lado da rua e saíram com ela. A moto também era de Isaque.
A vítima registrou boletins de ocorrência pelos dois crimes. Isaque acredita que os criminosos que furtaram a sua moto, por volta das 5h, estavam monitorando a vítima havia um tempo, pois o crime aconteceu perto do horário que ele saía para trabalhar. A população local reclama da falta de segurança e pede por mais medidas por parte do estado.
