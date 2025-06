Julgamento de policial suspeito de atropelar brasileiro na Irlanda é adiado

João Henrique Tomás Ferreira viajou para Dublin, na Irlanda, para acompanhar o julgamento do policial que o atropelou. No acidente, ele perdeu parte da perna no acidente. O julgamento foi adiado pela segunda vez, pois os advogados de defesa pediram mais tempo para analisar o caso e solicitaram a divulgação de novas provas. Uma nova audiência está agendada para setembro. Se condenado, o policial será exonerado da polícia de Dublin.



