Justiça decreta prisão de pai e filho suspeitos de matar policial em estacionamento de shopping

Imagens de segurança revelaram que o carro que atropelou o policial aposentado Abel Siqueira no shopping Itaquera, zona leste de São Paulo, estava o perseguindo. O motorista era Alan, irmão de Luan Henrique Bonifácio, um jovem morto por Abel em março do ano passado durante uma briga de trânsito. Evidências apontam que o atropelamento foi uma vingança planejada, com Alan perseguindo Abel no estacionamento antes de atropelá-lo duas vezes. Na casa de Alan, a polícia encontrou malas prontas e um celular com imagens do carro usado no crime. Abel, que estava respondendo em liberdade pela morte de Luan, foi enterrado em São Paulo . A polícia busca Alan e seu pai, Osvaldo, cujas prisões temporárias já foram decretadas.



