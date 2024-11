Justiça dos EUA suspende execução de homem condenado por matar a filha

A Justiça do Texas, nos Estados Unidos, suspendeu a execução de um homem condenado pela morte da filha de dois anos. Robert Roberson está no corredor da morte por assassinar a filha com base no diagnóstico de “síndrome do bebê sacudido". O caso aconteceu há 22 anos. Uma hora e meia antes de a sentença ser cumprida, surgiu uma nova ordem judicial que parou o processo. A defesa pediu uma revisão no caso alegando que a criança morreu vítima de uma pneumonia grave que não foi diagnosticada na época. Uma nova audiência deve acontecer nos próximos dias.